Obrana odmítla, že by chystala změnu zákona oslabující Parlament

Ministerstvo obrany odmítlo, že by chystalo změnu zákona, který by oslabil roli Parlamentu v době krize. Vláda měla podle mluvčího ministerstva Jana Pejška pouze dostat k informaci doporučení odborné skupiny, která od roku 2015 posuzovala možnosti řešení krizových situací. Reagoval tak na kritiku vládního materiálu, kterým by se měl kabinet v nejbližší době zabývat. Opozice se obává oslabení Parlamentu. Někteří zástupci opozice vyzvali Metnara k rezignaci. Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) označil návrh v současné situaci za ohrožení principů parlamentní demokracie a dělby moci. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) označil načasování předložení materiálu vládě, která ho měla vzít pouze na vědomí, v současné situaci za náhodné a nešťastné. Nad případnými změnami by podle něj musela být široká politická shoda.

Deník Aktuálně.cz a týdeník Respekt v pondělí napsaly, že ministerstvo obrany navrhuje posílit pravomoci vlády, případně premiéra v době ohrožení státu na úkor Parlamentu. Podle Pejška je předkládaný dokument pouze doporučením odborné skupiny složené ze zástupců ministerstev obrany, vnitra, zahraničních věcí, spravedlnosti a Úřadu vlády, který byl vládě předložen pouze jako "úvahový dokument". Tento úkol obrana dostala od vlády v roce 2015. Podle náměstka ministra obrany Radomíra Jahody odborníci zkoumali varianty, jak postupovat v krajní situaci, kdy nebude usnášeníschopná Sněmovna nebo vláda. Odborníci doporučili, aby mohl v takovém případě vládu zastoupit premiér, ministři by následně museli jeho rozhodnutí potvrdit.