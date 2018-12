Obrana koupí nákladní automobily Tatra až za 720 milionů

Ministerstvo obrany koupí od společnosti Tatra Trucks do tří let dalších 71 nákladních automobilů. Za vozy zaplatí 467,5 milionu korun. Informaci o zakázce předloží v pondělí vládě ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). V dalších letech bude moct ministerstvo obrany na základě smlouvy dokoupit 30 vozidel T-815 za dalších 252,6 milionu korun. Ministři dostanou informace i k dalším zakázkám celkem za více než čtyři miliardy korun. Nejdražší se bude týkat výcviku pilotů a leteckého personálu do roku 2025 státním podnikem LOM Praha. Obrana za něj zaplatí asi 3,5 miliardy korun.