Objem sázek v ČR byl loni proti roku 2000 více než čtyřnásobný

Objem sázek v Česku byl loni proti roku 2000 více než čtyřnásobný. Zatímco loni dosáhl 249,5 miliardy korun, v roce 2000 to bylo 60,5 miliardy. Vyplývá to z údajů Generálního finančního ředitelství, které má ČTK k dispozici. Nejvíce připadá dlouhodobě na automaty (loni 58 procent), v poslední době roste podíl kurzových sázek (loni 28 procent). Před sto lety se uskutečnil první tah Československé třídní loterie. Na českém území se dalo sázet už za Rakousko-Uherska, takzvaná malá loterie neboli lotynka se tehdy těšila velké oblibě. Nová Československá třídní loterie se konala dvakrát za rok. Podle informací společnosti Sazka tehdy tato loterie jako jediná na světě vyplácela výhry v hotovosti bez srážek. V rakouské loterii přišel výherce o pětinu.

Nejvyšší výhra ve Sportce padla v září 2013 na Chrudimsku. Výherce pomocí náhodných tipů získal 399,9 milionu korun. "Zatímco na konci 60. let by lidé na maximální výhru vydělávali 105 měsíců, v roce 2013 by člověk s průměrným platem musel teoreticky šetřit 1326 let," uvedl mluvčí Sazky Václav Friedmann. Později byl stanoven maximální jackpot na 250 milionů korun. Od října 2014 se dá u Sazky sázet také evropská loterie Eurojackpot. Už v květnu 2015 v ní sázkař z Pardubického kraje vyhrál 2,466 miliardy korun. To je suverénně nejvyšší výhra, která byla v Česku dosažena. Letos v červnu vyhrál další sázkař zhruba o miliardu méně.