Objem hypoték v letošním roce klesl o více než 12 miliard

České banky poskytly v prvním pololetí letošního roku lidem 47.300 hypotečních úvěrů za celkem 100,8 miliardy Kč. Proti stejnému období loni to je o 8500 hypoték a 12,3 miliardy korun méně. Vyplývá to z dat zveřejněných na stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Experti neočekávají, že se klesající tendence objemů hypoték do konce roku změní.

ČNB v červnu uvedla, že od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu domácnosti. Dluh žadatele o hypotéku by nově neměl překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat nejvýše 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Základní úroková sazba ČNB, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, stoupla počátkem srpna o 0,25 bodu na 1,25 procenta.