Obchody lákají na "Černý pátek"

V obchodech vrcholí slevové akce na tzv. černý pátek, kterým začíná hlavní sezóna předvánočních nákupů. Prodeje obchodníků rostou o desítky procent proti běžnému dni. Loni dosáhl obrat tuzemských e-shopů v posledním listopadovém týdnu během slevových akcí na černý pátek téměř čtyř miliard korun.

Tuzemští prodejci si ale Černý pátek upravili a slevy na vybrané zboží nabízejí klidně i o měsíc dřív. Podle České obchodní inspekce by ale lidé měli být při nákupech obezřetní. Pozor by se měli dávat třeba na to, zda při placení skutečně dostanou avizovanou slevu.