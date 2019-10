Občanské průkazy by mohly být povinné už pro děti od šesti let

Zavedení povinných občanských průkazů pro děti od šesti let se jeví jako nejvhodnější varianta, jak zabezpečit identifikaci v souvislosti s rušením rodného čísla jako hlavního identifikátoru při komunikaci s úřady. Novinářům to řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Jako identifikátor by podle něj v budoucnu mohlo sloužit číslo průkazu, ze kterého na rozdíl od rodného čísla nelze vyčíst další osobní údaje. Občanský průkaz mohou rodiče dětem mladším 15 let nechat vystavit i nyní. Změna podle Mlsny vychází z deset let starého rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Kromě toho, že by rodné číslo nemělo být používáno jako klíčový identifikátor v komunikaci občana se státem, by také nemělo být zapisováno do občanských průkazů. Minulý týden vláda navrhla tříletý odklad platnosti rozhodnutí, sněmovní výbor pro veřejnou správu lhůtu doporučil o rok zkrátit. Jednou z výhod používání čísla občanského průkazu je podle Mlsny to, že by se měnilo v čase tak, jak si lidé postupně průkazy obměňují. To by zároveň bránilo zneužití čísla průkazu.

Stanovení věkové hranice šesti let podle Mlsny nemusí být definitivní. "Vycházeli jsme z toho, že hranice šesti let je zakotvena i v jiných agendách," řekl náměstek. Platnost průkazu by měla být stejná jako nyní, tedy pětiletá. Občanské průkazy dospělých mají platnost dvojnásobnou. Úřady by průkazy měly vydávat zdarma. Občanské průkazy by děti, stejně jako dospělí, nemusely nosit stále s sebou. "Žádný zákon v České republice neukládá povinnost mít občanský průkaz u sebe," připomněl Mlsna.