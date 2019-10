O2 na konci roku zruší většinu telefonních budek

Operátor O2 ke konci letošního roku ukončí provoz všech veřejných telefonních automatů mimo ty, které musí povinně mít v nejmenších obcích. Z nyní provozovaných 3900 telefonních budek jich příští rok zbude 1150 v obcích do 200 obyvatel. ČTK to řekla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Důvodem rušení je fakt, že z budek téměř nikdo nevolá, protože všichni mají mobily. "V posledních letech se výrazně navýšilo pokrytí mobilní sítí 4G, které je v České republice dostupné na 96,9 procenta území, a je tak jedno z nejlepších v Evropě. Většina lidí používá mobilní telefon nebo pevnou linku a telefonní budky tak postupně ztrácí svůj smysl," uvedla mluvčí s tím, že z některých automatů volají lidé méně než jednou za měsíc. Rušené telefonní automaty budou funkční do posledního dne letošního roku. O2 spolupracuje také s projektem Knihobudky, kdy se z nevyužívaných budek stávají malé veřejné knihovny. Nejvíce telefonních automatů provozovala O2 na přelomu století, kdy fungovalo přes 30.000 budek. Od té doby se jejich počet kvůli klesajícímu využití v souvislosti s nástupem mobilních technologií snižuje.