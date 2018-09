O využití evropských dotací by si měly rozhodovat státy, míní prezident

Evropská komise by podle prezidenta Miloše Zemana neměla členským státům přesně určovat, do čeho mají investovat evropské dotace. O využití evropských dotací by podle prezidenta měly rozhodovat státy, což by zvýšilo efektivitu těchto investic. "Každá země má jiné podmínky," řekl Zeman v Olomouci, kde zahájil třídenní návštěvu Olomouckého kraje.

Prezident má v průběhu návštěvy v plánu schůzky s regionálními politiky včetně hejtmana, navštíví Kojetín a Luboměř pod Strážnou na Přerovsku, Přerov a Mikulovice na Jesenicku. Svůj pobyt v kraji zakončí ve středu odpoledne na nejvyšší moravskoslezské hoře Pradědu, kde ho čeká jednání s hejtmany Olomouckého a Moravskoslezského kraje.