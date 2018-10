O víkendu vyvrcholí oslavy výročí vzniku Československa

O víkendu vyvrcholí oslavy stoletého výročí založení Československa, po celé zemi se uskuteční desítky akcí. Připraven je kulturní program s koncerty a na závěr oslav se v Praze chystá velký ohňostroj. Výročí založení Československa přijede do ČR oslavit několik státníků včetně německé kancléřky Angely Merkelové, francouzského prezidenta Emanuela Macrona nebo amerického ministra obrany Jamese Mattise. Kromě nich do Česka ode dneška do neděle zavítají také představitelé Slovenska, Polska nebo Lucemburska. Někteří z nich se zúčastní významných akcí včetně sobotního otevření opravené budovy Národního muzea, piety na pražském Vítkově, vojenské přehlídky nebo předávání ocenění na Pražském hradě. Merkelová se již dnes odpoledne setká s premiérem Andrejem Babišem, hlavních oslav o víkendu se už ale nezúčastní. Dnes večer má v Praze schůzku s Babišem a také prezidentem Milošem Zemanem i Macron. Stejně jako kancléřka také on se ale už v sobotu zúčastní v Istanbulu jednání s představiteli Turecka, Ruska a Německa o válce v Sýrii.

Oficiální akce spojené s oslavou začnou již od sobotního dopoledne, kdy na Hradčanském náměstí přísahu několika set vojáků tentokrát doplní i složení slibu policistů a hasičů. Během dne se uskuteční pochod sokolů centrem Prahy, přijetí velvyslanců Zemanem nebo generální zkouška na nedělní vojenskou přehlídku. Večer Národní divadlo uvede slavnostní provedení Smetanovy opery Libuše, pražská Ypsilonka připravuje speciální představení do Obecního domu, který je se vznikem Československa dějinně spjat. Dejvické divadlo uvede hru Václava Havla Zítra to spustíme o událostech noci z 27. na 28. října 1918.

V neděli se ústavní činitelé či zástupci armády a dalších institucí sejdou u památníku na Vítkově, kde uctí památku padlých vojáků. Zeman poté v poledne jmenuje nové generály a ve 14:00 se uskuteční vojenská přehlídka. Na Evropské třídě se jí zúčastní přes 2000 pochodujících a několik set kusů techniky, přítomno bude asi 1500 hostů. Na přehlídce budou nejen vojáci a jejich technika včetně stíhacích letounů, bitevních vrtulníků, tanků či obrněných transportérů, ale se svými vozidly i hasiči, policisté, záchranáři, celníci a zástupci strážníků. V neděli se mohou lidé poprvé přijít podívat do Národního muzea na Václavském náměstí, které se částečně otevírá po rekonstrukci. Dny otevřených dveří se konají v mnoha státních institucích. Oficiálním zakončením oslav bude udělování ocenění na Pražském hradě v neděli večer. Zeman již avizoval, že udělí nejvyšší vyznamenání Řád bílého lva někdejšímu československému premiérovi Antonínu Švehlovi, ocení také in memoriam třeba velitele protinacistické odbojové organizace Obrana národa Josefa Bílého.