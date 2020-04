O Velikonočním pondělí ubylo přestupků

O Velikonočním pondělí policisté předali do správního řízení zhruba 400 přestupků souvisejících s porušováním opatření proti šíření koronaviru. Oproti předchozím třem dnům jich ubylo, od pátku do neděle evidovali policisté v průměru 600 přestupků denně, o polovinu více, než je obvyklé. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Porušení nařízení, které policisté vyřešili domluvou, se ve statistice neevidují. Od pátku do neděle panovalo na území Česka teplé počasí, v pondělí se výrazně ochladilo. Podle Moravčíka prováděli policisté asi 12.000 až 15.000 kontrol denně. Už dříve policie uvedla, že se při kontrolování dodržování bezpečnostních opatření o velikonočních svátcích častěji setkávala se shlukováním lidí ve skupinkách, popíjením alkoholu na veřejnosti nebo s tím, že si lidé nezakrývali ústa a nos.

Moravčík však upozornil, že se oproti dřívějšku o velikonočních svátcích výrazně snížil počet dopravních nehod. Od pátku do neděle klesl o třetinu, v pondělí dokonce skoro o dvě třetiny. V pondělí policisté evidovali asi 100 dopravních nehod, loňský rok to bylo zhruba 250 nehod.