O Velikonocích přistane v ČR šest letadel s ochrannými pomůckami z Číny

O prodlouženém velikonočním víkendu přiletí do Česka šest letadel se zdravotnickým materiálem z Číny. Podle mluvčího hasičů Rudolfa Kramáře první stroj přistál na pražském letišti v Ruzyni v pátek ráno. Hasiči a policisté materiál nejdřív převážejí do policejního skladu v Opočínku u Pardubic a odtud ho dál distribuují do krajů. Podle Kramáře by náklad z obou letadel měli stihnout rozvézt ještě dnes. Zásilky obsahují roušky, respirátory, štíty nebo třeba ochranné obleky a testovací sady.

Přes letecký most z Číny, který vyjednalo ministerstvo vnitra, už do Česka dorazilo zhruba 550 tun zdravotnického materiálu.