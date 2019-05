O speciální registrační značky pro elektrická auta zažádalo už skoro 800 lidí

Už měsíc vydávají registry vozidel speciální registrační značky pro elektromobily. Začínají písmeny EL a za první měsíc je má už skoro 800 aut. Značky nejsou povinné a řidiči je dostanou zdarma. Můžou o ně zažádat majitelé aut na elektrický a hybridní pohon s emisní stopou do 50 gramů na kilometr. Žádné výhody navíc zatím speciální značky nepřinášejí, to by se ale podle ministerstva dopravy do budoucna mělo změnit. Například Praha rozhodla, že majitelům elektrických aut se speciální značkou povolí parkovat v rezidentních zónách bez registrace. Řidiči elektrických aut zároveň nemusejí platit silniční daň a odběr elektřiny není na rozdíl třeba od benzinu nebo nafty zatížený spotřební daní.

Speciální registrační značky měli majitelé elektrických aut původně dostat už loni na podzim. Podle ministerstva dopravy vydávání zdržela příprava systému objednávání, výroby a distribuce značek.

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v Česku zaregistrováno 132 elektromobilů a přes 1400 hybridů. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.