O rozšíření ošetřovného rozhodne vláda v pondělí

Vláda rozhodne v pondělí o rozšíření ošetřovného, které mohou rodiče dětí do deseti let čerpat kvůli uzavření škol na hlídání do příštího čtvrtka. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) uvažuje kabinet vedle prodloužení doby pobírání ošetřovaného o zahrnutí rodičů starších školáků a živnostníků s dětmi mezi ty, kteří mohou na pomoc sáhnout. Ošetřovné činí 60 procent základu příjmu, člověk ale musí mít nemocenské pojištění. Stát ošetřovné přijde podle Babiše rozhodně na miliardy korun. Rozpočtová rezerva státu je nicméně prioritně určena pro potřeby zdravotnictví, uvedl. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a Alena Schillerová (za ANO) mají do pondělí přinést příslušné výpočty.

Školy byly kvůli šíření nového typu koronaviru uzavřeny od středy. Rodičům, kteří o ošetřovné požádali, přísluší pomoc po dobu devíti kalendářních dnů, to znamená do příštího čtvrtka. Vláda ale počítá podle prozatímních odhadů minimálně s dvěma týdny uzavření škol. Doba se podle Babiše může protáhnout. "Je předpoklad, že to bude trvat měsíc," uvedl s odkazem na zkušenosti s dobou šíření koronaviru v dalších zemích.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje ošetřovné na děti do 15 let za všechny dny, co zůstanou školy zavřené. OSVČ by měly dávku 424 Kč za den. Výdaje by činily až 2,5 mld Kč.