O peníze z programu rozvoje venkova mohou žádat i malé prodejny

Zemědělci mohou od úterý žádat o peníze z dalšího kola Programu rozvoje venkova. Nově mohou o finanční podporu požádat i malé prodejny potravin, které spolupracují se zemědělci. Ministerstvo zemědělství v něm přerozdělí 75 milionů korun, uvedlo v tiskové zprávě. Ještě v předchozím kole se přerozdělovalo 1,6 miliardy korun. Peněz ubývá, protože je konec programového období a byly už vyplacené v předešlých letech. "Nově jsme se rozhodli zařadit mezi možné zájemce i malé prodejny potravin, které splňují definici mikropodniku. Mohou si zažádat o příspěvek například na vybavení nebo stavební úpravy. Zejména na vesnicích je potřeba tyto prodejny podpořit, aby lidé měli možnost nakoupit si potraviny v blízkosti svého domova," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Na toto opatření je vyčleněno 20 milionů korun. Míra dotace je od 25 do 50 procent. Příjem žádostí končí 28. dubna. V podzimním kole programu by mělo být znovu více peněz. Vláda v březnu souhlasila s tím, že se do programu přidá 3,3 miliardy korun.