O nové české plicní ventilátory je zájem i v zahraničí

Na plicní ventilátory CoroVent určené pro lidi s koronavirem má třebíčská skupina firem MICo poptávky z několika zemí. ČTK to řekl jednatel MICo Group Jiří Denner. Výroba ventilátorů by podle Dennera mohla začít v příštím týdnu, pokud firma do té doby dostane poslední potřebné povolení od ministerstva zdravotnictví. Za prioritu označil dodávku 500 přístrojů pro Českou republiku.

Plicní ventilátory vyvinuli odborníci spolupracující na platformě COVID19CZ. Vykrýt by měly případný nedostatek plicních ventilátorů v nemocnicích. Projekt podpořila veřejná sbírka.

Denner uvedl, že nové ventilátory už získaly certifikát Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ). Dodávka 500 ventilátorů slíbených iniciativou by podle něj po zahájení výroby měla být možná do dvou, nejvýše tří týdnů. "V současnosti máme od 12 nemocnic požadavky dohromady asi na 180 kusů," řekl. Podle jednatele jde o státní, krajské i městské nemocnice.

Zahraniční poptávky se podle Dennera týkají zhruba 6000 plicních ventilátorů, jsou například z Itálie, Španělska, Německa nebo Jordánska, kde se ale mohou lišit požadavky na ventilátory.