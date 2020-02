Novým ředitelem Památníku Lidice je vojenský historik Stehlík

Novým ředitelem Památníku Lidice je vojenský historik Eduard Stehlík. Novinářům to řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Stehlík vzešel z výběrového řízení vyhlášeného ministrem kultury poté, co bývalá ředitelka památníku Martina Lehmannová v lednu rezignovala. Byla ve sporu s některými lidickými pamětníky. Později podala výpověď i část vedoucích a odborných pracovníků. "Udělám maximum pro to, aby se vztahy mezi památníkem a obcí daly do pořádku. Osobně obejdu všechny přeživší," řekl Stehlík, co bude patřit k jeho prvním krokům. Lidicím věnoval několik svých knih, uvedl, že Lidičtí ho znají a že je také autorem expozice v památníku.

Čtyřiapadesátiletý Stehlík se věnuje především československým vojenským dějinám, zejména období let 1914 až 1956. Byl ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva obrany, kde skončil ke konci loňského roku. Působil také jako historik Vojenského historického ústavu v Praze a je předsedou Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Výběrového řízení se zúčastnilo pět zájemců, komise doporučila dva a ministr vybral Stehlíka.