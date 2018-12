Nový stavební zákon musí být schválen do konce roku 2021, říká premiér

Nový stavební zákon musí být schválen do konce funkčního období této vlády v roce 2021, je to jednoznačná priorita. Ve svém videopříspěvku to na Fóru Zlaté koruny uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Za pomalý postup při přípravě zákona kritizoval ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), vedené ministryní Klárou Dostálovou (za ANO). Harmonogram MMR přitom Babišovým představám zhruba odpovídá.

Ministryně Dostálová v říjnu uvedla, že nový stavební zákon by měl být platný ve druhém čtvrtletí roku 2022, v účinnost by měl vstoupit o rok později. "Z hlediska objemu prací a dopadu je to podobné jako u občanského zákoníku, který je účinný od roku 2014," podotkl tehdy prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. V případě občanského zákoníku byl rozdíl mezi platností a účinností téměř dva roky. Podle Dostálové bude třeba změnit také 89 souvisejících zákonů.