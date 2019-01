Nový sníh, sněhové jazyky i náledí zkomplikovaly dopravu v Česku

Na některých silnicích v celé zemi se místy tvořilo náledí, sněhové jazyky a závěje. Kvůli nehodám se tvořily kolony na dálnici D1. Pro nákladní auta byla kvůli hustému sněžení uzavřena silnice z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Problémy měly po silném sněžení také vlaky. Meteorologové předpovídají další sníh. Od noci sněžilo třeba na Vysočině, kde komplikovaly dopravu zapadlé kamiony. Třeba u Jitkova na Havlíčkobrodsku jich podle policie zapadlo pět. V Královéhradeckém kraji se po silném sněžení staly ráno desítky nehod, většinou byly bez zranění. Řidiči by kvůli silném větru a sněžení neměli jezdit do Krušných hor, zejména do Božího Daru. Silnice na vrchol Klínovce je uzavřena. Do hor by se neměli vydávat ani běžkaři a turisté, varoval starosta Božího Daru Jan Horník (STAN). Varování před nepříznivými podmínkami na horách vydala i policie. Sněžení a silný vítr na horách přetrvají asi nejméně do středečního časného rána.