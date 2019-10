Nový šéf Českých drah plánuje investice do nových vlaků a expanzi na východ

Nový ředitel Českých drah Václav Nebeský chce výrazně investovat do vozového parku a zaměřit se na prodej nepotřebného majetku. Svoji koncepci představil poslancům hospodářského výboru. "Máme strašně starý vozový park, průměrné stáří vozidel je 31 let. A to je špatně. Musíme masivně investovat," uvedl. Plánuje také expandovat do střední a východní Evropy. České dráhy se podle něho musí připravit na otevření železničního trhu zahraniční konkurenci, které nastane v příštích deseti letech.