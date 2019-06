Novináři by měli být podle Filipa voleni a přiznávat majetek

Novináři by měli být podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa voleni a měli by stejně jako poslanci nebo starostové podávat majetková přiznání. Přes léto Filip hodlá připravit zákon, který by takové změny v Česku zavedl. S odvoláním na Filipa to dnes server iHNED.cz. Zástupci dalších sněmovních stran podobné úvahy většinou odmítli. Syndikát novinářů ČR je nápadem znepokojen, považuje ho za protiústavní a v rozporu s Listinou práv a svobod. Podobná praxe ve fungujících demokraciích neexistuje, podobný krok by podle syndikátu znamenal zásadní invazi státu do svobody slova a vyjadřování.

Filip Hospodářským novinám (HN) opakovaně potvrdil, že návrh myslí vážně. Pirátský poslanec Tomáš Martínek si Filipem navrhovaný postup v médiích neumí představit, volbu novinářů označil za nesmysl. Podle mediálního experta Jana Potůčka jde o absolutní nesmysl, který nemá ve světě obdoby. "Nejsme KLDR," dodal.