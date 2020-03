Novinář Ferdinand Peroutka bude mít sochu na pražském Smíchově

Novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka bude mít v Praze 5 sochu. Stát by mohla v parku u vily Portheimka na Smíchově nedaleko radnice městské části. ČTK to řekla mluvčí Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Šárka Kuželová. Peroutkovi zastupitelé Prahy 5 již udělili čestné občanství. Peroutka se dostal do centra pozornosti také kvůli slovům prezidenta Miloše Zemana, který v lednu 2015 hovořil o selhání intelektuálů při nástupu nacismu. Vnučka novináře Terezie Kaslová požaduje po státu za prezidentova slova omluvu. "Ferdinand Peroutka je symbolem nezávislé české žurnalistiky. Varoval mimo jiné před silným Německem, fašismem a nástupem Hitlera k moci. Proto si pro něj nacisté přišli hned v roce 1939 na Smíchov do domu v ulici Matoušova, kde bydlel a celou válku pak strávil v koncentračním táboře a vězení. Výraznější památku na Praze 5 by si zasloužil," uvedl radní Viktor Čahoj (TOP 09). Kromě čestného občanství odkazuje na jeho jméno a památku pamětní deska na domě, ve kterém žil. Po Peroutkovi nese jméno rovněž ulice na Malvazinkách na Praze 5.