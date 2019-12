Novela zákona změní úhrady léků nebo práci revizních lékařů

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví, má změnit úhrady moderních léků nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Na setkání s novináři to řekl ministr Adam Vojtěch (za ANO). "Asi nejzásadnější oblastí je otázka úhrady drahých inovativních léčiv. Cílem je umožnit rychlejší vstup inovací do systému za předpokladu finanční udržitelnosti," řekl ministr. Kromě efektivity nákladů, podle níž se léky hodnotily dosud, budou hrát roli také méně objektivní kritéria jako například kvalita života pacienta.

Snáze budou do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění vstupovat také léky na vzácná onemocnění. Jde například o některé léky na cystickou fibrózu, svalovou dystrofii nebo různé hematoonkologické diagnózy. Klasickým hodnocením by neprošla ani takzvaná genová terapie, kdy pacienta léčí jeho vlastní, geneticky upravené buňky. Jedna ampule léku stojí zhruba 49 milionů korun. Česko ji pacientům, kterým prospěje, hradí. Novela by měla eliminovat asi třetinu žádostí pacientů na zdravotní pojišťovny o mimořádnou úhradu jinak z pojištění nehrazené léčby, na takzvaný paragraf 16. Nyní jich dostávají asi 450.000 ročně, 90 procent vyřídí kladně a zaplatí za ně přes dvě miliardy korun. Novela chce také sjednotit rozhodování pojišťoven o těchto žádostech. Dosud je posuzoval revizní lékař, který často nebyl odborníkem na danou specializaci.