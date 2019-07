Novela má omezit přeprodávání léků distributory

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) předloží na konci srpna podle premiéra Andreje Babiše (ANO) novelu zákona o léčivech, která má omezit možnost jejich vývozu, a zajistit tak jejich stálou dostupnost. Stát tak reaguje na problémy s výpadky v distribuci léků. Výrobci dostanou v případě nutnosti povinnost dodat chybějící lék do dvou dnů do kterékoli lékárny v Česku, uvedl Vojtěch po návštěvě Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), na které doprovodil premiéra. "Jsem velmi ráda, že brzy přibude novela, která popisuje emergentní systém. Pacienti budou mít jistotu, že léky i v té nejmenší lékárně dostanou," uvedla ředitelka ústavu Irena Storová. Vojtěch se novelou inspiroval na Slovensku, původně ji plánoval předložit v září, kvůli žádosti premiéra ji vláda posoudí na prvním zasedání po vládní dovolené 26. srpna. Babiš i Vojtěch zmínili, že neexistuje nástroj, který by omezil přeprodávání léků distributory. Podle ministra tak lehce získají ročně tři až pět miliard korun. Premiér se při návštěvě pozastavil také nad tím, že zatím neexistuje souhrnný přehled o stavu zásob léků v lékárnách, podle kterého by stát mohl problémy s dostupností léčiv předvídat.