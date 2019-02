Novela EET prošla ve Sněmovně na osmý pokus prvním čtením

Sněmovna na osmý pokus dokončila první čtení vládní novely zákona o evidenci tržeb (EET). Projednávání začalo v září. Dnešní krok neznamená schválení předlohy, ale její posunutí do druhého čtení. Rozpravu provázely rozsáhlé kritické projevy opozičních poslanců, naopak poslanci ANO evidenci tržeb hájili. Některé opoziční strany si vysloužily kritiku za obstrukce. Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Rozšiřuje evidenci na další odvětví, která jí dosud nepodléhala, půjde třeba o služby řemeslníků. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu. Do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty přesouvá například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.