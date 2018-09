Nová zelená úsporám nabídne dotace na rekonstrukce svépomocí

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) nově nabídne dotace v maximální výši 550 tisíc korun na úsporné rekonstrukce domů uskutečněné svépomocí. Zájemci mohou příspěvek získat od 15. října, nově lze získat dotaci například na výměnu nevyhovujících kamen bez nutnosti zateplení domu nebo na venkovní stínicí techniku. Na tiskové konferenci na veletrhu For Arch to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

U rekonstrukcí domů svépomocí bude program přispívat především na materiál, vypůjčení nářadí a odborný technický dozor. "V poslední době je problémem sehnat stavební kapacity. My bychom rádi dostali do hry i šikovné řemeslníky, kteří jsou schopni si to udělat sami. Je to jedna z nejpoptávanějších možností změn," poznamenal Brabec. Stavby budou nadále muset splňovat daná kritéria. "Kromě povinného odborného technického dozoru je nutné mít řádně zpracovanou projektovou dokumentaci pod kontrolou Státního fondu životního prostředí," řekl ředitel fondu Petr Valdman. Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může uhradit až polovinu výdajů.