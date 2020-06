Nová výstava pohlíží na Masaryka jako na influencera

Otázku, jak by Tomáš Garrigue Masaryk působil na sociálních sítích, pokládá nová výstava v Akademii věd (AV) ČR. Expozice TGM na síti přiblíží Masaryka jako vědce, novináře, politika a především angažovaného intelektuála v různých formách korespondence. Převádí ji i do prostředí internetu. Výstava v pražské galerii Věda a umění začne potrvá do 31. července. Ukáže, jak Masaryk pracoval s informacemi. A to jak z hlediska vyvracení dobových konspiračních teorií, propagandy, lobbingu, ale i komunikace v rodině a v roli prvního československého prezidenta. Zaměří se také na Masarykovu pozici mezi vědeckým světem a médii.

"Masaryka představujeme jako veřejně aktivního vědce, dnešními slovy bychom řekli influencera, který do mezinárodního povědomí vstupoval především prostřednictvím celospolečenských, aktuálních kauz, k nimž se vyjadřoval," poznamenal Pavel Horák z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Středobodem expozice je podle jejích autorů pracovní pulpit - kopie pultíku, a "metafora počítačové klávesnice". Masaryk takový pulpit v Lipsku roku 1877 daroval o devět let mladšímu filozofovi Edmundu Husserlovi. Husserl ho pak na Vánoce 1934 v Praze věnoval tehdy sedmadvacetiletému filozofovi Janu Patočkovi. Další osobitý exponát je policový nábytek zvaný "holubník". "Masaryk do něj tematicky řadil různé materiály a vozil jej s sebou po světě, podobně jako dnes převážíme notebook," podotkl spoluautor výstavy Martin Jemelka.