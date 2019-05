Nová ministryně spravedlnosti uvažuje o změně v systému státních zastupitelství a soudů

Čerstvě jmenovaná ministryně spravedlnosti Marie Benešová za hnutí ANO by chtěla změnit soustavu státních zastupitelství a soudů. Řekla to v rozhovoru pro Lidové noviny s tím, že současná soustava čtyř stupňů justice tedy okresních, krajských, vrchních a nejvyšších soudů a státních zastupitelství je na malou zemi jako je Česko příliš. Změny by vedly ke zrušení vrchních státních zastupitelství v i vrchních soudů v Praze a Olomouci. Pravomoci vrchních žalobců by tak podle ministryně mohly přejít na ty krajské. Benešová ale zároveň řekla, že jde o předběžnou úvahu. Chce počkat na analýzu práce obou vrchních státních zastupitelství i na názor odborníků. S tím, že bude respektovat většinový názor.