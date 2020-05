Nošení roušek venku bude podle ministra Vojtěcha zrušeno v červnu

Zakrývání dýchacích cest venku na veřejnosti by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohlo být zrušeno během června, pokud to vývoj epidemie koronaviru umožní. V uzavřených veřejných prostorách včetně vozů MHD by mělo být dál povinné. Ministr to řekl poslancům v reakci na informaci, že plošné nošení roušek či respirátorů by mohlo skončit příští neděli s koncem nouzového stavu. Nošení roušek je jedním z mimořádných opatření, které přijalo ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a která budou platit i po ukončení nouzového stavu. Zakrývání dýchacích cest se podle ministra osvědčilo jako prevence proti šíření nákazy. Zákaz pohybu na veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích cest platí od 19. března.

Od 25. května by mohly být povoleny hromadné akce s účastí do 500 lidí. "To je nějaká hranice, která je akceptovatelná," řekl poslancům Vojtěch. Opět prakticky vyloučil možnost akcí, na něž by mohly přijít tisíce nebo desetitisíce lidí.