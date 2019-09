Norské fondy podpoří v ČR aktivní občanství částkou 390 mil Kč

Celkem 15 milionů eur (388,48 milionu korun) mohou z takzvaných norských fondů získat neziskové organizace na podporu aktivního občanství a zapojení lidí do okolního dění. Peníze mohou čerpat z nového programu Active citizens fund na své projekty, posílení týmu, mzdy či vzdělávání. Program na tiskové konferenci představil norský velvyslanec Robert Kvile a zástupci českých neziskových organizací. Do norských fondů přispívají Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Pro Česko od roku 2014 do roku 2021 vyčlenily dohromady 184,5 milionu eur (4,78 miliardy korun). Peníze směřují do 11 programů a využívají se na podporu výzkumu, ochrany životního prostředí, kultury či menšin a znevýhodněných.

Neziskové organizace jsou v Česku už nějaký čas terčem kritiky politiků i nenávistných komentářů na sociálních sítích. Podle odborníků na sociální problematiku ale zajišťují péči a pomoc, kterou neposkytuje stát, kraje či obce, a dělají ji navíc levněji. Podle výkonného ředitele Nadace OSF Roberta Basche záleží na tom, jak stát neziskové organizace a iniciativy vnímá. Zda je bere jako partnera, jehož zapojení je potřeba, nebo jako nepřítele, kterého je nutné dehonestovat. "Bohužel mnoho politiků v ČR má v tuto chvíli tendenci posilovat lhostejnost a rezignovanost a stigmatizovat aktivní lidi. Aktivismus je skoro sprosté slovo. Bohužel je to proto, že mnoho politiků má spíš ambici hájit své zájmy než zájmy státu," řekl Basch. Podle něj by stát měl unést i kritiku a program by měl lidi povzbudit, aby se o dění kolem sebe zajímali a zapojili se do něj.