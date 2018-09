Noc na středu byla nezvykle chladná, padla stovka teplotních rekordů

Noc na středu byla nezvykle chladná. Dosud nejnižší teplotu naměřily zhruba dvě třetiny stranic, které fungují víc než 30 let. Nejchladněji bylo na šumavské Rokytské slati, kde teploměr ukázal minus 10,7 stupně Celsia, stanice ale zatím měří jen 13 let. Vyplývá to z informací na webu a od pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu. Ještě v minulém týdnu přitom padaly několik dní po sobě rekordy maximálních teplot.

Ještě v minulém týdnu přitom přes den meteorologové zaznamenávali teplotní maxima, zejména v Polabí a dolním Poohří. Teploty tam místy vystoupaly i nad tropických 30 stupňů Celsia. Téměř letní teploty by se mohly do Česka vrátit ve čtvrtek, kdy má být přes den podle předpovědi ojediněle až 24 stupňů.