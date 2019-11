NKÚ: Stavba silnic první třídy je v Česku pomalá, trvá průměrně 12 let

Příprava staveb silnic první třídy trvá v Česku průměrně 12 let. Vyplývá to z údajů Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřoval modernizaci silnic v letech 2013 až 2018. Termíny se povedlo dodržet jen u pětiny staveb. Průtahy vznikaly hlavně kvůli problémům se získáním územních rozhodnutí, stavebních povolení a výkupem pozemků. Podle NKÚ některé stavby silnic první třídy zbrzdil nebo zastavil nedostatek peněz. Kontroloři taky kritizují to, že se silnice nestavěly podle důležitosti, ale podle toho, jak daleko v té době byla příprava staveb. Ministerstvo dopravy ale s výtkami nesouhlasí. Podle něj způsobily zpoždění různé okolnosti.

Náklady na stavbu silnic první třídy byly v kontrolovaných letech o 30 procent nižší, než kolik předpokládalo Ředitelství silnic a dálnic v zadávacích řízeních. Podle NKÚ ceny pozitivně ovlivnil vyšší počet uchazečů o veřejné zakázky.