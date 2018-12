Přes 232 miliard korun vynaložil stát za posledních dvacet let na podporu bydlení. Uvádí to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle toho ale není možné posoudit, jestli peníze opravdu někomu pomohly. Stát totiž příspěvky na podporu bydlení dostatečně nekontroluje. Například u podpory sociálních bytů úřad zjistil, že stát nesleduje, kdo tyto byty využívá. Přitom jich je v Česku víc než 22 tisíc. NKÚ upozorňuje na to, že kompetence v oblasti bydlení jsou roztříštěné a chybí zákon o sociálním bydlení.