NKÚ: Protipovodňová opatření v Česku se zpožďují

Česko v letech 2016 až 2018 neinvestovalo dostatečně do protipovodňových opatření. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. Na opatření využilo jen třetinu předpokládaných investic. Každý rok ministerstva zemědělství a životního prostředí průměrně rozdělila skoro jeden a půl miliardy korun. Více než polovina ze 135 opatření, která ministerstva navrhovala na léta 2015 až 2021, tak podle kontrolorů do konce roku 2021 ani nezačne. Podle NKÚ se rezortu životního prostředí zároveň nedaří prosazovat taková protipovodňová opatření, která by byla šetrná k přírodě. Kontrola také tvrdí, že rezorty povolily stavbu v aktivních záplavových zónách. Ministerstvo životního prostředí chce proto podle své mluvčí jednat s ministerstvem pro místní rozvoj, aby zajistilo nápravu.

Podle ministerstva životního prostředí je problém v tom, že žadatelé - tedy správci vodních toků a státní podnik Lesy ČR - mají o dotace malý zájem. Rezort zemědělství tvrdí, že NKÚ ve své kontrole neřeší změnu zákonů a navíc podle něj nezjistil žadné porušení předpisů.

Povodně jsou podle MŽP pro ČR největším přímým nebezpečím, pokud jde o přírodní katastrofy, a ohrožení představují i v souvislosti s klimatickou změnou. Významné riziko povodní se podle zprávy z roku 2018 týká 2,8 tisíce kilometrů vodních toků.