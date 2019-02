NKÚ: Ministerstvo vnitra vytvořilo téměř po 14 letech koncepci archivnictví

Ministerstvo vnitra vytvořilo koncepci o řízení archivů skoro až 14 let poté, co začal platit zákon o archivnictví. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad. Minimálně stejně dlouho pak resort vnitra neurčil, jakým směrem by se mělo archivnictví v Česku ubírat. Zákon přijatý v roce 2005 počítal s hlubším řízením archivů. Bez koncepce od ministerstva ale byl podle NKÚ například problém s digitalizací.

Nejvyšší kontrolní úřad se taky zaměřil na 86 objektů archivů, včetně Národního archivu v Praze a Moravského zemského archivu v Brně. Podle NKÚ čtvrtina nesplňovala podmínky pro ukládání archiválií.