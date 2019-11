NKÚ: Digitalizace státní správy je pomalá, stát zaplatil 75 mld.

Digitalizace státní správy je pomalá, ačkoliv stát za ni zaplatil mezi roky 2012 až 2018 celkem 75 miliard korun. Vyplývá to z aktuální zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podle úřadu je příčinou například malá informovanost, pomalá změna legislativy, zastaralé informační systémy nebo chybějící odborníci. V ČR existuje 4658 takzvaných agendových informačních systémů, které poskytují služby občanům. Loni ale využilo některou z těchto online služeb státu pouze 26 procent lidí. "Z 97 milionů transakcí, které proběhly prostřednictvím datových schránek, jich nepodnikající fyzické osoby provedly jen 0,65 procenta," uvedl NKÚ. Úřad se domnívá, že lidé mají o změnách v takzvaném eGovermentu jen velmi málo informací.

"Klíčové je i to, že pro řadu životních situací, které by měli občané řešit elektronicky, není připravená legislativa. Právní předpisy přicházejí až se značným zpožděním," píše NKÚ ve zprávě. Nedávno Sněmovna schválila návrh zákona o právu občanů na digitální služby, podle kterého mají lidé v Česku získat právo řešit úřední věci se státem elektronicky. Papírová forma ale zůstane zachována, hlavně kvůli seniorům. Po občanech by měly státní úřady požadovat nezbytné údaje pouze jednou. Chybějící data by si měly zjistit z registrů. Nyní předlohu posoudí Senát.