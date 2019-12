NKÚ: ČR nemá učinné daňové nástroje na ochranu klimatu. Ministerstvo dopravy nesouhlasí

Česko nemá funkční daňová opatření, která by pomohla v ochraně klimatu. Upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Nedaří se podle něj snížovat emise domácností, ani z dopravy. Kontroloři zkoumali finanční nástroje z let 2015 až 2018, které spadají pod ministerstvo dopravy, ministerstvo financí a resort životního prostředí. Podle NKÚ Česko zaostává za ostatními zeměmi v Evropě. Ministerstvo dopravy tvrzení kontrolního úřadu rozporuje. Tvrdí, že se snižování emisí dlouhodobě věnuje. Jako příklad resort zmínil, že auta na alternativní paliva nebudou muset od nového roku platit dálniční známku.