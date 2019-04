NKÚ a Praha se přou o kontrolu rozdělení dotací na boj s chudobou

Praha při rozdělování dotací na boj s chudobou a na sociální začleňování nepostupovala v letech 2014 až 2017 vždy efektivně. Dospěl k tomu Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který prověřoval čerpání peněz z operačního programu Praha - pól růstu ČR. Hlavní město podle kontrolorů rozdělovalo podporu poměrně jednostranně, nesledovalo účelnost projektů a zřejmě nedosáhne plánovaného počtu sociálních bytů ani zařízení pro služby a sociální práci. Praha se závěry NKÚ zásadně nesouhlasí a tvrdí, že kontroloři postupovali chybně, ignorovali doložená odborná stanoviska a nesprávně a laicky interpretovali podklady.

Do loňského listopadu, tedy asi do poloviny programového období, vzniklo z celkového počtu 112 plánovaných zázemí pro služby a sociální práci pouze jedno. Sociálních bytů mělo za peníze z programu vzniknout 137, ovšem do listopadu 2018 získal podporu jeden projekt na čtyři byty. "Tento závěr je více než předčasný. První výzvy byly vyhlášeny až v roce 2016 a před sebou má program téměř pět let implementace, během nichž se situace bude vyvíjet," sdělil ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. NKÚ zkontroloval 22 projektů u 17 příjemců, kteří získali z dotací téměř 119 milionů korun. Šedesát procent z nich vyhodnotil jako účelné. U 40 procent ale zjistil, že jejich přínos k sociálnímu začleňování a k boji s chudobou byl jen omezený. Hlavní město podle kontrolního úřadu peníze rozdělovalo dost jednostranně - v průměru devět z deseti projektů se týkalo kulturně komunitních center a sociálních podniků, zatímco podpora například azylových domů či sociálních bytů byla pouze okrajová. Praha závěry důrazně odmítla. Podle mluvčího magistrátu NKÚ po sedm měsíců trvající hloubkové kontrole zpochybnil způsob využití 11,7 milionu korun, což je přibližně 0,89 procenta celkové alokace.