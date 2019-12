Nikodémova memoriálu v Praze se zúčastnil rekordní počet otužilců

Rekordní počet otužilců si zaplaval ve Vltavě při letošním 73. ročníku Memoriálu Alfreda Nikodéma v Praze. Akce na Slovanském ostrově přilákala 430 účastníků, o 32 více než loni. Voda měla 5,6 stupně, teplota vzduchu byla 4,7 stupně. Vítězství v hlavním závodu na 750 metrů obhájila česká dálková plavkyně Lenka Štěrbová. Závod zvládla za devět minut a 12 vteřin. Proslavila se i tím, že jako nejmladší plavkyně překonala kanál La Manche, a to v pouhých 16 letech.

Nejstarším účastníkem Nikodémova memoriálu byla i letos devětaosmdesátiletá Božena Černá. Pořadatelé zdůraznili, že mezi mnohaleté účastníky otužilecké akce patří František Kosař, který se zúčastnil už podevětačtyřicáté, a Ladislav Komárek, pro kterého to byl 47. ročník. Nejmladšími otužilci byli bratři Jakub a Josef Špačkovi, kterým je osm a deset let. Účastníci z Česka, Slovenska, Belgie, Ruska, Velké Británie, Kazachstánu, Polska a Hongkongu si mohli vybrat mezi hlavním závodem na 750 metrů, takzvaným Memoriálem Františka Venclovského, a kondičními trasami 300 a 100 metrů.

Skoro stovka otužilců závodila v řece Dyji v Břeclavi. Síly změřili na různých tratích od 100 do 1000 metrů. ČTK to řekl Milan Vojta z pořádajícího břeclavského klubu Nautilus. V hlavním závodu na kilometr s neoprenem a ploutvemi zvítězil Josef Cimburek z Pardubic, který plaval s monoploutví. Nejstarším účastníkem byl Jiří Zelík, kterému je 60 let, nejmladším šestnáctiletý Jan Květoň.