Niedermayer: Státní rozpočet ČR není připravený na problémy

Státní rozpočet ČR není připravený na problémy, jaké by přinesl třeba brexit bez dohody nebo obchodní válka USA se spojenci. V televizním diskusním pořadu to řekl europoslanec Luděk Niedemayer (TOP 09). Stát podle něj nemá dlouhodobě vydávat výrazně více peněz, než jich získává. V okamžiku zakolísání ekonomiky na to nejvýrazněji doplatí slabší příjmové skupiny, zdůraznil. "Zatímco od roku 2015 ekonomika roste ročně v průměru o pět procent, výdaje stoupají o sedm až osm procent. Tento vývoj je absolutně neudržitelný. Můžeme si dovolit platit vyšší sociální výdaje, ale musíme si říct, které výdaje budeme snižovat a které příjmy navýšíme," uvedl.

"Rozpočtová odpovědnost je důležitá, ale nesmí to být jenom o číslech, za těmi čísly musíme vidět i lidi a lidské osudy," reagovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Připomněla, že od roku 2013 stoupl počet lidí starších 65 let ohrožených chudobou o třetinu. Výše sociálních dávek je pod průměrem EU. Průměrná penze by se podle Maláčové měla v roce 2021 zvýšit o 800 Kč, aby dosáhla plánovaných 15.000 Kč. Peníze na to chce získat zavedením digitální daně, zvýšením některých spotřebních daní či zrušením daňových výjimek. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) uvedl, že vláda rozdává peníze, o kterých si myslí, že je získá. Možný příjem ze zavedení digitální daně nepovažuje v této souvislosti za dostatečně vysoký.