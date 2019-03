NHL zahájí sezonu v Praze, v O2 areně se utkají Philadelphia a Chicago

Hokejisté Philadelphia Flyers a Chicago Blackhawks zahájí sezonu NHL v Praze. Utkají se 4. října v O2 areně. Návrat nejlepší ligy světa do české metropole oficiálně potvrdilo vedení soutěže na svém twitterovém účtu. Kluby NHL zavítají do Prahy potřetí v historii. V dresu Philadelphie Flyers nastupují brankář Michal Neuvirth, obránce Radko Gudas a útočník Jakub Voráček. Na farmě v AHL bojuje o šanci v prvním týmu David Kaše. Do kádru Chicago Blackhawks patří útočník David Kämpf.