Neziskové organizace by měly příští rok dostat o asi 800 milionů korun víc než letos

Neziskové organizace by si měly příští rok polepšit o 800 milionů korun. Podle původního plánu to ale mělo být skoro jeden a půl miliardy. Přesto má podle návrhu celková suma vzrůst o 800 milionů korun vzhledem k letošnímu roku. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda bude o požadavcích sektoru ještě jednat.

Výrazně klesat mají peníze neziskovým organizacím vázaným na ministerstvo školství, s růstem naopak počítá ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle rozboru financování, který si nechává každý rok vypracovat vláda, největší část dotací pro neziskové organizace putuje do podpory sportu. V roce 2016 to byla víc než třetina z rozdělované sumy 17,89 miliardy korun. Zhruba 30 procent částky se pak využilo na sociální věci a na zaměstnanost.