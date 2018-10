Nezaměstnanost v září klesla

V září klesla nezaměstnanost v Česku na tři procenta. Bez práce bylo necelých 225 tisíc lidí - to je nejméně v tomto měsíci od roku 1996. Podle Úřadu práce na to měly vliv sezónní práce a taky to, že skončily dovolené a firmy zase naplno rozjely výrobu. Na trhu je aktuálně přes 300 tisíc volných pracovních míst. Firmy mají zájem hlavně o technické profese na dělnických i vyšších pozicích.

Nejmíň nezaměstnaných je v Pardubickém kraji, jižních Čechách nebo v Praze. Nejvíc v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.