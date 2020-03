Nezaměstnanost v únoru klesla na 3 procenta

Nezaměstnanost v jarních měsících zřejmě ještě mírně klesne v souvislosti s nástupem sezónních prací. Uvedli to dnes analytici v reakci na zveřejněná data Úřadu práce ČR za únor. Později podle ekonomů ale podíl nezaměstnaných začne mírně růst a sníží se i počet volných pracovních míst. Důvodem bude postupné zpomalování ekonomiky, které může být umocněno dopady šíření koronaviru. Nezaměstnanost v Česku v únoru po dvou měsících růstu klesla na 3 procenta. Počet lidí bez práce klesl proti lednu o téměř tři tisícovky na 227.369, což je nejnižší únorová hodnota od roku 1997.

Pokles nezaměstnanosti v únoru není podle ekonoma ČSOB Petra Dufka překvapení. "Spíše je už pravidlem, že poté co se na přelomu roku lidé hlásí na úřady práce, tak od února se zase část z nich s rozběhem sezónních prací do zaměstnání postupně vrací. Nakonec to uvidíme i v dalších dvou měsících, kdy se opět rozběhnou práce ve stavebnictví, zemědělství a v některých službách," uvedl. Hlavní ekonom Unicredit Bank Pavel Sobíšek počítá v březnu s dalším snížením podílu nezaměstnanosti na 2,9 procenta. Další měsíce jsou podle něj při odhadech zatíženy nejistotou související s šířením koronaviru. "Dopady na trh práce ale přijdou až se zpožděním za jinými makroekonomickými ukazateli," dodal.

Průměrný věk nezaměstnaných činil v únoru 43,1 roku a více než třetina lidí bez práce měla více než 50 let.Z regionů republiky měla ke konci února nejnižší nezaměstnanost stejně jako v lednu Praha, kde podíl lidí bez práce stagnoval na 1,9 procenta. Naopak nejvyšší zůstal podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji, kde stejně jako v lednu dosáhl 4,6 procenta. Z jednotlivých okresů měly nejnižší nezaměstnanost oblasti sousedící s Prahou - okresy Praha-východ s podílem lidí bez práce 1,2 procenta a Praha-západ s 1,5 procenta. Nejvyšší byla nezaměstnanost na Karvinsku s 6,9 procenta a na Bruntálsku a Znojemsku, kde činila shodně 5,9 procenta. V naprosté většině okresů lidí bez práce ubylo.