Nezaměstnanost v ČR v prosinci stoupla na 3,1 procenta

Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci po čtyřech měsících stagnací stoupla z listopadových 2,8 procenta na 3,1 procenta. Oznámil to Úřad práce ČR. Meziročně ale podíl nezaměstnaných klesl. Ke konci loňského roku bylo bez práce přes 231.500 lidí, což byla nejnižší prosincová hodnota od roku 1996. Nárůst nezaměstnanosti je ke konci roku podle úřadu běžný. "S příchodem zimy postupně končí sezonní práce, zejména v zemědělství či stavebnictví, a do evidence se už hlásí ve větším počtu i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost," uvedla generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Přibývalo celoročně i pracovních příležitostí pro lidi ve věku nad 50 let, se zdravotním postižením či dlouhodobě nezaměstnané. Ve srovnání regionů Česka měla nejnižší nezaměstnanost Praha, kde podíl lidí bez práce činil 1,9 procenta. Nejvyšší byla naopak v Moravskoslezském kraji s 4,7 procenta.

Podle vyjádření analytiků oslovených ČTK je růst podílu nezaměstnaných v Česku na konci roku jen dočasným jevem, v prosinci vždy kvůli konci sezonních prací nezaměstnanost roste. Údaje podle nich nemění nic na faktu, že trh práce je kvůli nedostatku pracovních sil brzdou dalšího růstu firem i ekonomiky. Letos by nezaměstnanost měla podle ekonomů zůstat kolem tří procent.