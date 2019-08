Nezaměstnanost v Česku v červenci stoupla na 2,7 procenta z červnových 2,6 procenta, jde o letošní druhý nárůst nezaměstnanosti. V červenci bylo bez práce zhruba o 9400 lidí více než v červnu, a to 205.120 lidí. To je nejnižší červencová hodnota od roku 1996. Přibylo i volných pracovních míst. Oznámil to Úřad práce ČR. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti je příchod čerstvých absolventů škol na pracovní trh a také nižší aktivita firem při přijímání nových zaměstnanců v letním období.