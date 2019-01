Nezabavitelná částka by se mohla zvýšit, dlužníkům by zbylo víc

Lidem v exekucích by mohlo zůstat o něco víc peněz. Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží z výplaty bez omezení, by se mohla posunout. Pro člověka bez rodiny by se mohla zvednout z letošních 16.072 Kč na 25.715 korun. Vyplývá to z návrhu vládního nařízení, které připravilo ministerstvo spravedlnosti. Podle něj by úprava přispěla k omezení práce na černo i k přijímání lépe placených míst. Podle Centra pro společenské otázky (SPOT) by změna pomohla jen lidem s vyšším příjmem a řešením by spíš bylo zvýšení základní nezabavitelné částky. Vycházet by měla ze skutečných nákladů na bydlení. Započítávání normativních nákladů na bydlení místo skutečných vede také k vytlačování dlužníků z velkých měst, kde jsou nájmy vyšší než normativ. Lidé se pak stěhují do menších měst či na venkov, kde obtížněji hledají práci, dodala vedoucí výzkumného týmu SPOT Lucie Trlifajová.

Podle mapy exekucí v roce 2017 nějakou exekuci mělo 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863.000 lidí. Příjem dlužníka po srážkách zůstane i nadále nižší, než jsou částky v systému sociální ochrany. Nadále tak bude pro lidi v exekuci nevýhodné pracovat a budou vytlačováni do šedé ekonomiky," sdělila ČTK Trlifajová. Podle ní ministerský návrh nepomůže většině zadlužených důchodců či samotných rodičů s dětmi, ale i dlužníkům s nadprůměrnými příjmy a nesplatitelnými dluhy.