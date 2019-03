Nevpuštění člena ruské delegace do ČR je podle Zemana provokace

Český prezident Miloš Zeman pokládá nevpuštění člena ruské delegace do Česka za hloupou provokaci. Může to narušit hospodářskou spolupráci, uvedl Zeman v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. České úřady podle serveru Deník N nepustily do Česka muže z delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova, který v pondělí přiletěl na návštěvu ČR. Podle serveru je zmíněný člen delegace na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb. "Já to pokládám za dost hloupou provokaci, protože vím, že ruská delegace dokonce uvažovala, že se otočí a vrátí se zpátky," řekl Zeman.

Prezident dále uvedl, že považuje iniciativu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) uspořádat v Praze konferenci o celosvětovém odzbrojování za amatérismus a výstřel od boku. Vadí mu především to, že šéf české diplomacie tento nápad nejdřív nekonzultoval s ním, ve vládě ani v sociální demokracii. Petříček by podle Mladé fronty DNES (MfD) chtěl v Česku uspořádat konferenci o celosvětovém odzbrojování, na kterou by rád dostal i amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a pokud možno i jejich čínský protějšek Si Ťin-pchinga. Zeman připustil, že konference by byla skvělou reklamou pro Prahu. Řekl také, že má dobré vztahy s ruským i čínským prezidentem a doufá v to, že po setkání v Bílém domě bude mít dobré vztahy s Trumpem premiér Andrej Babiš (ANO).