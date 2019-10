Neratovice budou mít kostel, podobu navrhl architekt Fránek

Neratovice budou mít kostel, ve městě žádný není. Podobu stavby navrhl architekt Zdeněk Fránek. Postavena by mohla být za dva až tři roky, stát to podle odhadů bude 80 až 90 milionů korun. Jednu třetinu dá Arcibiskupství pražské, stejný podíl přidá neratovická farnost a na zbytek by se měli složit dárci. Farnost už na výstavbu kostela spustila sbírku, informovala ČTK Tereza Horňasová z Fránkovy architektonické kanceláře. "K církvi se na území farnosti hlásí odhadem kolem 3000 lidí. Na pravidelné nedělní bohoslužby do kostelíků v přilehlých obcích jich pravidelně chodí více než dvě stovky a často musejí stát venku," uvedl neratovický farář Peter Kováč, který se snaží prosadit stavbu kostela už několik let.

Architekt Zdeněk Fránek navrhoval například moderní kostely v Litomyšli a v Černošicích u Prahy. Neratovický kostel budou tvořit dvě soustředné klenby. Do prostor mezi nimi architekt zakomponoval zázemí jako učebny, klubovny, toalety a podobně. Pod celým objektem navrhl společenskou místnost, kostel má sloužit i jako komunitní centrum. Kostel obklopí velký park s jezírkem a dětským hřištěm, na jehož návrhu se budou podílet i studenti mělnické střední zahradnické školy. Plány na stavbu kostela v Neratovicích jsou staré desítky let, zastavila je politická situace v padesátých letech minulého století, později normalizace a po roce 1989, kdy už byly vykopány a vylity základy nového kostela, smrt pátera Kubého, který byl organizátorem celé stavby.