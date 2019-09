Neočkované dítě dostalo tetanus, je to teprve 3. případ za 18 let

Neočkovaný tříletý chlapec se nakazil nebezpečným tetanem. Jde o třetí případ výskytu této nemoci v Česku za posledních 18 let. Chlapec je nyní na klinice dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno a jeho stav je stabilizovaný, řekl ČTK mluvčí nemocnice Pavel Žára. Podle dokumentu, který se objevil na sociálních sítích, odmítla očkování dítěte chlapcova matka. Hygienici únik své dokumentace na veřejnost prověřují. Tento případ podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly ukazuje rizika odmítání očkování. Nakažený hoch byl už v srpnu ošetřen v brněnské nemocnici potom, co si do nosu strčil zrezivělou knoflíkovou baterii. Zdravotníky prý tehdy nenapadlo, že není očkovaný, a nasazená antibiotika matka chlapci údajně nepodávala. S podezřením na tetanus byl chlapec hospitalizován začátkem září. Nemoc se projevuje křečemi a bez lékařské pomoci může skončit smrtí.

Hygienici zatím stále prověřují okolnosti případu. "Nemoc není přenosná z člověka na člověka, proto epidemické šíření nehrozí. Onemocnění tetanem je ale zcela výjimečné a raritní, natož u dítěte. Žádný takový případ nepamatuju," řekla ČTK ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví jihomoravské hygienické stanice Hana Pokorná. V Česku se proti tetanu plošně očkuje a vakcinace je povinná. Nakažený chlapec měl být očkován, ale nebyl. Rodičům tak hrozí pokuta až 10.000 korun. Podle náměstka ministra zdravotnictví Prymuly lze do budoucna diskutovat také o vymáhání části nákladů na zbytečnou léčbu po rodičích, kteří odmítli očkování dítěte. "Jedná se o flagrantní případ toho, jak nebezpečné je odmítání očkování, a měl by být varováním pro všechny rodiče, kteří by snad o neočkování uvažovali," řekl ČTK Prymula, který je také předsedou České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.