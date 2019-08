Nemovitosti by v Česku mohly brzy zlevnit, díky větší nabídce nových bytů

Nemovitosti by v Česku mohly brzy zlevnit. Předpokládá to Česká bankovní asosiace. Podle ní totiž současné ceny bydlení už dosáhly svého maxima. "Musí přijít určitá korekce, bude v řádu malých procent. ČNB říká, že nemovitosti jsou v České republice nadhodnoceny o 15 procent, tak tam bych viděl horní limit," říká hlavní poradce České národní bankovní asociace Vladimír Staňura. K poklesu cen má přispět nabídka nových bytů, které jsou aktuálně ve výstavbě. Na některých místech přesto zůstanou nemovitosti nedostatkovým zbožím, a to hlavně v Praze. I v metropoli ale podle Staňury ceny klesnou.